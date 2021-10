Умер легендарный тренер Рейнджерс Смит: он принес клубу 21 трофей

Смит, член Зала славы шотландского футбола, завоевал с Рейнджерс 21 трофей и является вторым самым успешным тренером в истории клуба из Глазго после Билла Струта. Смит 10 раз приводил команду к чемпионству в Шотландии, а в сезоне-2007/08 вывел команду в финал Кубка УЕФА.

Читайте также:Испанский футболист погиб во время зарядки телефона

Довольно успешно тренировал сборную Шотландии с 2004 по 2007 год: под его руководством рейтинг команды вырос на семьдесят мест.

It is with profound sadness that we announce the passing of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith.https://t.co/5VJn3JeqbVpic.twitter.com/E2GMYjr8fN