Умер легендарный тренер Рейнджерс Смит: он принес клубу 21 трофей

Смит, член Зала славы шотландского футбола, завоевал с Рейнджерс 21 трофей и является вторым самым успешным тренером в истории клуба из Глазго после Билла Струта. Смит 10 раз приводил команду к чемпионству в Шотландии, а в сезоне-2007/08 вывел команду в финал Кубка УЕФА.
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Довольно успешно тренировал сборную Шотландии с 2004 по 2007 год: под его руководством рейтинг команды вырос на семьдесят мест.
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It is with profound sadness that we announce the passing of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith.https://t.co/5VJn3JeqbVpic.twitter.com/E2GMYjr8fN— Rangers Football Club (@RangersFC) October 26, 2021
В качестве футболиста Смит выступал на позиции защитника и сыграл более 200 игр за Данди Юнайтед, где он начал свою тренерскую карьеру под руководством Джима Маклина в возрасте 29 лет, когда травма таза вынудила его досрочно завершить игровую карьеру.
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