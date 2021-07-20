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Умер еще один администратор Динамо, работавший с Лобановским

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
20 июля, 15:00
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Вслед за Александром Чубаровым ушел из жизни Олег Матовецкий – в Динамо он работал тридцать лет назад, а последнее время проживал в Соединенных Штатах
Лобановский, Чубаров и Матовецкий
Лобановский, Чубаров и Матовецкий / Фото: Facebook

В США на 54-м году ушел из жизни бывший администратор киевского Динамо Олег Матовецкий. Он работал в столичной команде в конце 80-х – начале 90-х.

О смерти Матовецкого сообщает страница "Ветераны Динамо" в Facebook. Причина смерти не называется.

"Рано, как рано", – пишут под сообщением болельщики.

Тренером Динамо, когда в команде работал Матовецкий, был Валерий Лобановский. А в ее составе играли Чанов, Михайличенко, Рац, Шматоваленко, Лужный, Ковалец, Кузнецов, Баль, Демьяненко и другие звезды.

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"Олег один из тех, кто поддерживает жизнеобеспечение команды на высоком уровне", – так описывал вклад Матовецкого в успехи клуба капитан того Динамо Анатолий Демьяненко, давая краткие характеристики своим партнерам после завоевания Кубка СССР-1990.

Напомним, в мае не стало многолетнего администратора Динамо и друга Лобановского Александра Чубарова. Ему было 78 лет.

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