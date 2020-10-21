Ультрас вновь гнали Луческу, им ответил Вукоевич: "Мистер поднял каждого футболиста на 30-40%"

Ультрас киевского "Динамо" очень неприветливо встретили Мирчу Луческу после его назначения на пост главного тренера столичной команды. Плакаты с надписями "Луческу, уходи" были на трибунах и во время матча Лиги чемпионов с "Ювентусом" – 0:2. Свою точку зрения по поводу реакции ультрас высказал ассистент главного тренера "Динамо" Огнен Вукоевич.

"В футболе бывает все. Многие тренеры меняли команды из тех же самых стран и городов. Для меня в этом нет ничего страшного. Самое главное – результат. И Луческу за эти два месяца сделал больше, чем все остальные за последние несколько лет. Он построил команду без единого трансфера. Это же та самая команда, которая мучилась, чтобы занять в УПЛ хотя бы второе место", – цитирует Вукоевича Xsport.

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Огнен Вукоевич / Фото: Instagram

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О чудесном прогрессе

"Я уже вижу, что весь Киев встал за "Динамо", а болельщики радуются, потому что Лига чемпионов вернулась в столицу Украины. Мистер уже выиграл Суперкубок Украины, а "Динамо" находится на первом месте. Забарный играет за сборную, а где он был 2-3 месяца назад? Это все Мистер сделал за такой короткий период. Шапаренко стал одним из ведущих футболистов, Супряга весь свой потенциал использует. Миколенко, как лидер, тоже чувствуется", – считает Огнен.

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Про скачок иностранцев

"Иностранные игроки тоже выросли на 30-40%. Это Мистер поднял каждого футболиста на эти 30-40%. Жерсон Родригеш, Карлос де Пена, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльський, Томаш Кендзера и Беньямин Вербич стабильно играют на высоком уровне. А для каждого болельщика "Динамо" это – самое главное. Думаю, все будет хорошо, люди будут радоваться матчам ЛЧ и УПЛ в Киеве", – сказал Вукоевич.

Ранее Луческу разобрал поражение от "Ювентуса". Тренер киевлян отметил, что у футболистов итальянской команды другой уровень техники.

Смотрите, как "Динамо" стартовало в Лиге чемпионов против "Ювентуса"

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