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Украинского судью сняли с матча Лиги Европы из-за коронавируса

25 октября, 17:17

Олег Люлька Олег Люлька

Вместо Сергея Бойко арбитром поединка "Вильярреал" - "Сивасспор" в экстренном порядке назначили рефери из Польши

Стала известна причина, по которой украинский арбитр Сергей Бойко, изначально назначенный арбитром матча Лиги Европы в Испании между местным "Вильярреалом" и турецким "Сивасспором", не работал на этой игре в четверг. Ее судил поляк Павел Рачковски.

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Как сообщает "UA-Футбол", причиной снятия 43-летнего Сергея Бойко, представляющего Киевскую область, с еврокубкового поединка стало заражение коронавирусом. Его ассистентов Семена Шлончака и Виктора Матяжа также не допустили к судейству игры, хотя их тесты на COVID-19 были отрицательными.

Сергей Бойко

Сергей Бойко

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Павел Рачковски на матче "Вильярреал" – "Сивасспор". Фото Reuters

Из украинской бригады на матче "Вильярреал" – "Сивасспор" работал только Виталий Романов – он выполнял функции четвертого арбитра. Тогда как Бойко, Шлончака и Матяжа заменили вызванные в спешном порядке из Польши Павел Рачковски, Радослав Сейка и Адам Купсик.

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Отметим, что матч между "Вильярреалом" и "Сивасспором" завершился со счетом 5:3 в пользу испанского клуба. Заменявший украинского рефери поляк показал командам по три желтые карточки и назначил пенальти в ворота турецкого клуба, который хозяевами не был реализован.

Обзор матча "Вильярреал" – "Сивасспор" (5:3)

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