Украинский вратарь стал героем видеоролика Реала

22-летний Андрей Лунин усердно тренируется в Мадриде, готовится к матчам, но не играет и думает о возможном переходе в другой клуб Европы

Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

На этих выходных в чемпионате Испании пройдут сразу два суперматча. Команды из лидирующей четверки будут биться за медали и более высокое место. Читайте наш анонс спортивного уик-энда.

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Сегодня Барселона сразится с Атлетико, который опережает дуэт преследователей всего на два очка. А в воскресенье вечером Реал примет Севилью, занимающую четвертое место. Перед поединком "сливочные" решили показать, как занимаются их вратари. Главную роль в видео отвели бельгийцу Тибо Куртуа и украинцу Андрею Лунину, компанию которым составляет и Диего Альтубе.

Тем временем, говорят, Милан заинтересовался игроком сборной Украины.

Голкиперы четко выполнили свои упражнения, продемонстрировав готовность к битве с Севильей. Пока что Реал опережает ее на четыре пункта, но впереди еще четыре тура. Место в воротах, скорее всего, займет Куртуа, а Лунин по привычке будет его страховать.

В апреле писали, что на Лунина претендуют два авторитетных клуба. Возможно, что летом украинец решится-таки сменить команду, чтобы иметь игровую практику.

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Вспомним, как Андрей защищал ворота сборной Украины в матче с поляками: