Украинский вратарь "Реала" встретил Рождество в необычном наряде

Андрей Лунин снял видеоролик со своей девушкой и двумя собаками

Футболист сборной Украины и испанского "Реала" Андрей Лунин оригинально встретил католическое Рождество. 21-летний вратарь и его невеста Анастасия сняли несколько коротких видео в своей квартире в Мадриде, представ в одинаковых красных домашних костюмах, очень похожих на пижамы. В компанию под шикарную елку пара взяла двух домашних любимцев – собак породы шпиц.

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Андрей и Настя и посидели, и постояли у елки, попытавшись всем передать свое праздничное настроение. Правда, девушка выглядела более эмоциональной. В подписи под роликом Лунин просто поздравил всех с Рождеством на английском и испанском.

Недавно украинец установил рекорд "Реала", не выходя на поле. Андрею никак не удается получить от главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана шанс проявить себя в воротах основной команды. Следующий матч мадридский клуб проведет 30 декабря на выезде против одного из аутсайдеров – "Эльче".

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Смотрите обзор матча Польша – Украина, в котором играл Андрей Лунин:

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