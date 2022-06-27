Украинский школьник продал футболку Роналду ради ВСУ. Криштиану ответил ему (фото)

Житель Ивано-Франковска Владимир Романчук решил расстаться с футболкой и автографом Роналду ради армии. Сам португалец не оставил поступок без внимания

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Российская агрессия сплотила украинцев вокруг помощи стране в военное время. Многие отправились воевать на фронт, кто-то помогает в гуманитарном или финансовом плане.

Участие в будущей победе над фашистами принял и 14-летний ребенок из Ивано-Франковска Владимир Романчук. В 2019 году во время гостевого матча с Португалией футбольному фанату досталась футболка самого Криштиану Роналду с его автографом.

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Владимир решил внести свою помощь для ВСУ и выставил футболку на аукцион. В итоге лот ушел с молотка за 70 тысяч гривен, новым обладателем футболки стал житель США Руслан Карий.

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Средства пойдут на закупку медикаментов для военных украинской армии, а также на нужды территориальной обороны и ВСУ из Прикарпатья. Данный поступок не остался без внимания самого Криштиану Роналду.

"Надеюсь, что моя футболка с матча с Украиной в 2019 году поможет молодым людям иметь лучшее будущее. Хочу поздравить Украинскую Ассоциацию футбола с такой акцией. Молюсь за мир".

Ранее футбольный клуб Минай собрал 400 тысяч на нужды ВСУ. В благотворительном матче приняли участие известные украинские футболисты и звезды шоу-бизнеса.