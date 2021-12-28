Украинский клуб оштрафовали за интервью на русском

КДК УАФ оштрафовал ровенский Верес за нарушение пункта регламента, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке

Верес наказан за нарушение пункта о языке / Фото: ФК "Верес"

Нарушение пункта регламента чемпионата Украины, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке, было зафиксированном после матча 17-го тура УПЛ Верес – Динамо 0:3, состоявшегося 4 декабря в Луцке.

О штрафе от контрольно-дисциплинарного комитета УАФ сообщил официальный сайт ровенского Вереса.

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УАФ / Фото: Киевфото

Отныне представители Вереса будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского.

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Такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.

"Если футболист имеет украинский паспорт – публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ – он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно", – говорит президент Вереса Иван Надеин.

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