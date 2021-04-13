Украинский футбольный клуб впервые выставил акции на биржу

Перволиговый Верес из Ровно продает свои акции по 100 гривен на сумму 50 миллионов, и в первый же день пришло заявок почти на 38 миллионов

На необычный шаг пошло руководство лидера Первой лиги – Вереса. Футбольный клуб из Ровно первым свободно начал продавать свои акции на бирже ПФТС. Стоимость одной составляет всего 100 гривен, всего же их планируют продать на 50 миллионов.

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Недавно Заря обыграла Верес в четвертьфинале Кубка Украины.

О новом шаге сообщил официальный сайт клуба.

В первый торговый день пришли заявки на покупку акций на сумму 35,790 млн грн. Клуб сообщает о желании стать народным: мол, получить долю в нем может каждый желающий. После продажи акций собираются сформировать новый наблюдательный совет из числа акционеров, которые будут иметь доступ к документам и влиять на принятие ключевых решений.

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Команда из Ровно в 19 матчах Первой лиги набрала 45 очков и выглядит фаворитом в борьбе за повышение в классе. Преследователи из Черноморца и Металлиста-1925 набрали 44 и 39 пунктов соответственно, причем, проведя на два поединка больше.

Смотрите обзор матча Верес – Заря:

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