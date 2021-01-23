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Украинский футболист станет белорусом, чтобы не считаться иностранцем в России

23 января, 15:23

Олег Люлька Олег Люлька

Полузащитник Александр Нойок в шаге от получения нового паспорта

Украинский полузащитник Александр Нойок, перешедший в российский "Оренбург" из брестского "Динамо", находится на завершающем этапе получения белорусского гражданства.

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Об этом сообщает "Профутбол Digital".

По данным источника, процедура заняла полтора года. В случае принятия белорусского гражданства Нойок не будет считаться иностранцем в ФНЛ – втором по силе дивизионе российского футбола, в лидерах которого пребывает спонсируемый "Газпромом" ФК "Оренбург".

Александр Нойок перешел в "Оренбург"

Александр Нойок перешел в "Оренбург" / Фото: Instagram

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Отметим, что Александр Нойок выступал в чемпионате Беларуси с марта 2016-го по начало 2021 года. При этом признавался, что ему предлагали вариант с выступлением за белорусскую сборную. Но до натурализации дело все не доходило.

Вероятно, не дойдет и сейчас, ведь, по правилам ФИФА, для получения права играть за сборную другой страны нужно проживать на ее территории пять лет кряду. А Нойок до полных пяти лет в Беларуси немного недотянул.

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По словам Нойка, у него была мечта – выступать за национальную сборную Украины. Но в последнее время 28-летний полузащитник признавался, что он с этим желанием "поостыл".

Милевский и Нойок

Милевский и Нойок / Фото: Прессбол

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Напомним, что бывший партнер Александра Нойка Артем Милевский – белорус, принявший украинское гражданство – после истечения контракта с брестким "Динамо" вернулся в УПЛ – Миля будет выступать за "Минай".

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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