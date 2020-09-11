Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украинский форвард "Гента" шокировал команду своей грубостью

11 сентября, 10:49

Елена Павлова Елена Павлова

Яремчук, которого не слышно в раздевалке, раскритиковал оборонительную тактику команды

Защитник бельгийского "Гента" Алессио Кастро-Монтес резко отреагировал на критику со стороны украинского нападающего "буйволов" Романа Яремчука. Накануне форвард выразил недовольство игрой команды, отметив, она плохо играет и слишком много обороняется. Ранее Яремчук поссорился с тренером "Гента" после победы.

"Его слова шокировали всю команду. Яремчук – не тот игрок, кого мы часто слышим в раздевалке, и кто будет переворачивать все с ног на голову. Его заявление было слишком грубым. Но я понимаю суть его сообщения. Роман – игрок нападения, он полагается на атаку. Я согласен, что мы играли слишком оборонительно. Но нам нужна была победа, а не красивый футбол. Я надеюсь, что в будущем эта проблема будет решена", – приводит слова защитника BelgiumSoccer.

Реклама

Читайте также: Тест на коронавирус ошибочно показал заражение у игрока сборной Украины

Напомним, что после четырех туров серебряный призер прошлого сезона "Гент" занимает 10 место в чемпионате Бельгии, набрав всего пять очков. Следующий матч "Гент" сыграет уже сегодня, 11 сентября против "Эйпена", также набравшего три очка.

Роман Яремчук в матче против сборной Испании

Роман Яремчук в матче против сборной Испании / Фото: Reuters

Реклама

А руководство "Гента" отреагировало на ссору Яремчука с тренером. Директор бельгийского клуба Мишель Луважи попытался замять скандал и смягчить эмоции.

Смотрите, что рассказывал Яремчук о возобновлении после травмы и переходе в ТОП-чемпионат

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

критика чемпионат Бельгии Роман Яремчук гент
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять