Украинский форвард "Гента" шокировал команду своей грубостью

Яремчук, которого не слышно в раздевалке, раскритиковал оборонительную тактику команды

Защитник бельгийского "Гента" Алессио Кастро-Монтес резко отреагировал на критику со стороны украинского нападающего "буйволов" Романа Яремчука. Накануне форвард выразил недовольство игрой команды, отметив, она плохо играет и слишком много обороняется. Ранее Яремчук поссорился с тренером "Гента" после победы.

"Его слова шокировали всю команду. Яремчук – не тот игрок, кого мы часто слышим в раздевалке, и кто будет переворачивать все с ног на голову. Его заявление было слишком грубым. Но я понимаю суть его сообщения. Роман – игрок нападения, он полагается на атаку. Я согласен, что мы играли слишком оборонительно. Но нам нужна была победа, а не красивый футбол. Я надеюсь, что в будущем эта проблема будет решена", – приводит слова защитника BelgiumSoccer.

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Напомним, что после четырех туров серебряный призер прошлого сезона "Гент" занимает 10 место в чемпионате Бельгии, набрав всего пять очков. Следующий матч "Гент" сыграет уже сегодня, 11 сентября против "Эйпена", также набравшего три очка.

Роман Яремчук в матче против сборной Испании / Фото: Reuters

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А руководство "Гента" отреагировало на ссору Яремчука с тренером. Директор бельгийского клуба Мишель Луважи попытался замять скандал и смягчить эмоции.

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