Украинским селянам в Греции прочат фиаско: прогноз на матч "Арис" – "Колос"

Аналитики практически не верят в украинский "Колос", который сегодня проведет свой первый в истории матч в еврокубках. За попадание в третий квалификационный раунд Лиги Европы команда из села Ковалевка с населением 1646 человек поспорит в Салониках с греческим "Арисом". Эксперты букмекерских контор склонны считать, что дальше пройдут эллины. Смотреть "Арис" – "Колос" онлайн можно на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.
"Арис" – "Колос": где смотреть матч Лиги Европы
"АРИС" – "КОЛОС": ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Греческий "Арис" считается большим фаворитом матча. На его победу в основное время аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 1.55, на ничью – 3.95, на победу "Колоса" – 6.10. В процентном соотношении вероятность этих событий следующая: выигрыш "Ариса" – 61%, ничья – 24%, выигрыш "Колоса" – 15%.
Напомним, это противостояние состоит из одного матча. В случае ничьей в основное время соперников ждут дополнительные таймы и серия пенальти.
Что касается выхода в следующий раунд квалификации Лиги Европы как раз с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на "Арис" можно сделать ставку с коэффициентом 1.27, а на "Колос" – 3.65. Соотношение: 74% к 26% в пользу греков.
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Ожидается не очень результативный матч. Коэффициент на то, что будет забито два гола или меньше, равен 1.75 (54%), а на то, что три гола и более – 2.05 (46%). Самым вероятным результатом аналитики называют 1:0 в пользу "Ариса" (5.80)
ТОП-8 претендентов на гол у "Колоса"
- Евгений Селезнев 2.40 (коэффициент на "забьет гол")
- Владимир Лысенко 2.70
- Денис Антюх 3.00
- Евгений Исаенко 3.30
- Андрей Богданов 5.50
- Денис Костышин 6.00
- Павел Ориховский 6.50
- Евгений Задоя 7.00
Смотрите, как забивает Селезнев
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Напомним, что участие главной звезды "Колоса" Евгения Селезнева в матче против "Ариса" – под вопросом из-за недавней травмы, которая, впрочем, не помешала бывшему форварду сборной Украины провести боксерскую тренировку с Александром Усиком.
"Посмотрим, что мне клубный доктор скажет", – говорит о своем участии в предстоящей игре Селезнев. А по поводу "Ариса" добавляет: "Я не знаю такой команды. Но надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд".
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Все подробности в спецтеме Дебют "Колоса" в еврокубках
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