Українська
$ 28,12
33,39
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украинским селянам в Греции прочат фиаско: прогноз на матч "Арис" – "Колос"

17 сентября, 15:17

Олег Люлька Олег Люлька

Аналитики предрекают сельскому "Колосу" "сухое" поражение в Салониках. Но Селезнев настраивается на проход

Аналитики практически не верят в украинский "Колос", который сегодня проведет свой первый в истории матч в еврокубках. За попадание в третий квалификационный раунд Лиги Европы команда из села Ковалевка с населением 1646 человек поспорит в Салониках с греческим "Арисом". Эксперты букмекерских контор склонны считать, что дальше пройдут эллины. Смотреть "Арис" – "Колос" онлайн можно на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

Реклама

"Арис" – "Колос": где смотреть матч Лиги Европы

"АРИС" – "КОЛОС": ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Греческий "Арис" считается большим фаворитом матча. На его победу в основное время аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 1.55, на ничью – 3.95, на победу "Колоса" – 6.10. В процентном соотношении вероятность этих событий следующая: выигрыш "Ариса" – 61%, ничья – 24%, выигрыш "Колоса" – 15%.

Напомним, это противостояние состоит из одного матча. В случае ничьей в основное время соперников ждут дополнительные таймы и серия пенальти.

Что касается выхода в следующий раунд квалификации Лиги Европы как раз с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на "Арис" можно сделать ставку с коэффициентом 1.27, а на "Колос" – 3.65. Соотношение: 74% к 26% в пользу греков.

Реклама

Читайте также: Тренер "Колоса" перед дебютом в Лиге Европы назвал соперника страшно неудобным

Ожидается не очень результативный матч. Коэффициент на то, что будет забито два гола или меньше, равен 1.75 (54%), а на то, что три гола и более – 2.05 (46%). Самым вероятным результатом аналитики называют 1:0 в пользу "Ариса" (5.80)

ТОП-8 претендентов на гол у "Колоса"

  • Евгений Селезнев 2.40 (коэффициент на "забьет гол")
  • Владимир Лысенко 2.70
  • Денис Антюх 3.00
  • Евгений Исаенко 3.30
  • Андрей Богданов 5.50
  • Денис Костышин 6.00
  • Павел Ориховский 6.50
  • Евгений Задоя 7.00

Смотрите, как забивает Селезнев

Реклама

Читайте также: "Это скотство": Селезнев заступился за Усика в вопросе Крыма

Напомним, что участие главной звезды "Колоса" Евгения Селезнева в матче против "Ариса" – под вопросом из-за недавней травмы, которая, впрочем, не помешала бывшему форварду сборной Украины провести боксерскую тренировку с Александром Усиком.

"Посмотрим, что мне клубный доктор скажет", – говорит о своем участии в предстоящей игре Селезнев. А по поводу "Ариса" добавляет: "Я не знаю такой команды. Но надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд".

Смотрите, как перед "Арисом" "Колос" разгромил "Львов"

Реклама

Все подробности в спецтеме Дебют "Колоса" в еврокубках

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз Лига Европы Колос Ковалевка котировки Арис Греция

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол
"В какое место Милевский засунул язык?" Белорусская ведущая проехалась по Артему за игру в молчанкуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять