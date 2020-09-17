Украинским селянам в Греции прочат фиаско: прогноз на матч "Арис" – "Колос"

Аналитики практически не верят в украинский "Колос", который сегодня проведет свой первый в истории матч в еврокубках. За попадание в третий квалификационный раунд Лиги Европы команда из села Ковалевка с населением 1646 человек поспорит в Салониках с греческим "Арисом". Эксперты букмекерских контор склонны считать, что дальше пройдут эллины. Смотреть "Арис" – "Колос" онлайн можно на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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"Арис" – "Колос": где смотреть матч Лиги Европы

"АРИС" – "КОЛОС": ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Греческий "Арис" считается большим фаворитом матча. На его победу в основное время аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 1.55, на ничью – 3.95, на победу "Колоса" – 6.10. В процентном соотношении вероятность этих событий следующая: выигрыш "Ариса" – 61%, ничья – 24%, выигрыш "Колоса" – 15%.

Напомним, это противостояние состоит из одного матча. В случае ничьей в основное время соперников ждут дополнительные таймы и серия пенальти.

Что касается выхода в следующий раунд квалификации Лиги Европы как раз с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на "Арис" можно сделать ставку с коэффициентом 1.27, а на "Колос" – 3.65. Соотношение: 74% к 26% в пользу греков.

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Ожидается не очень результативный матч. Коэффициент на то, что будет забито два гола или меньше, равен 1.75 (54%), а на то, что три гола и более – 2.05 (46%). Самым вероятным результатом аналитики называют 1:0 в пользу "Ариса" (5.80)

ТОП-8 претендентов на гол у "Колоса"

Евгений Селезнев 2.40 (коэффициент на "забьет гол")

Владимир Лысенко 2.70

Денис Антюх 3.00

Евгений Исаенко 3.30

Андрей Богданов 5.50

Денис Костышин 6.00

Павел Ориховский 6.50

Евгений Задоя 7.00

Смотрите, как забивает Селезнев

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Напомним, что участие главной звезды "Колоса" Евгения Селезнева в матче против "Ариса" – под вопросом из-за недавней травмы, которая, впрочем, не помешала бывшему форварду сборной Украины провести боксерскую тренировку с Александром Усиком.

"Посмотрим, что мне клубный доктор скажет", – говорит о своем участии в предстоящей игре Селезнев. А по поводу "Ариса" добавляет: "Я не знаю такой команды. Но надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд".

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Все подробности в спецтеме Дебют "Колоса" в еврокубках

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