Українська
$ 27,95
33,93
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украинские футболисты жестко подрались в Турции. Смотрите, что произошло

25 февраля, 18:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Верес" и "Окжетпес" не доиграли даже тайм

Сегодня на сборах в Турции клуб украинской Первой лиги "Верес" (Ровно) играл против казахстанского "Окжетпеса". Поединок был остановлен в первом тайме из-за массовой драки на поле.

Реклама

Читайте также: Дешевле быть не может! На футбольный матч в Киеве билеты продаются за 1 гривну

Команды быстро обменялись голами. На мяч "Окжетпеса", ответил точным ударом Шестаков.

"А на 29-й минуте произошел эпизод, который привел к преждевременному завершению игры, – сообщает официальный сайт "Вереса". – Дмитрий Немчанинов сыграл в подкате. Не совсем чистом. И получил удар кулаком в ответ от другого игрока команды соперника. На поле завязалась массовая драка. А когда страсти улеглись – матч было решено не продолжать. Ничья в игре и ничья в бою".

Реклама

Напомним, что сегодня две украинские команды сыграют в Лиге Европы:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

товарищеский матч Верес Ровно
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?Футбол
Совершенно голая: невеста Роналду взорвала соцсети
Совершенно голая: невеста Роналду взорвала соцсетиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять