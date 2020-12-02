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Украинские девушки одержали важнейшую победу в борьбе за Евро-2022

2 декабря, 00:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Финальный турнир запланирован в период с 6-го по 31 июля 2022 года

Женская сборная Украины победила команду Черногории со счетом 2:1 в заключительном поединке группового раунда квалификации Евро-2022 и продолжает борьбу за путевку в финальный турнир. Победу нашей команде принесли точные удары Ольги Басанской с пенальти уже на 5-й минуте и Надежды Куниной на 74-й. У гостей отличилась Ясна Джокович на 6-й минуте.

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Учитывая поражение ирландок в параллельной игре, наша команда поднялась на второе место в группе и продолжит борьбу в плей-офф отбора Евро-2022, матчи которого запланированы на апрель 2021 года.

В финальную стадию Евро-2022 попадут 15 команд. К Англии, как к хозяйке ЧЕ, присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Эти поединки состоятся 5-13 апреля 2021. Сам турнир запланирован в период с 6-го по 31 июля 2022 года, сообщает УАФ.

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Кстати, накануне стал известен соперник украинской команды в 1/16 Лиги чемпионов. На этой стадии турнира харьковчанки сыграют с лучшей командой Казахстана.

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женский футбол Чемпионат Европы женская сборная Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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