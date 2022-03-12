Украинец зажигает в Италии! Экс-игрок Шахтера помог команде добыть важную победу

Виктору Коваленко хватило всего шесть минут, чтобы отметиться ассистом в матче с Кальяри. Его Специя отдалилась от зоны вылета Серии А

Виктор Коваленко прославляет Украину в Европе / Фото: Getty Images

УПЛ ушла на паузу на неопределенный срок. Всему виной – вторжение России в Украину, которое путинская армия начала 24 февраля.

Тем не менее, наш футбол продолжает напоминать о себе благодаря легионерам, которые прославляют Украину в европейских турнирах. Например, в четверг Руслан Малиновский отметился голом и двумя ассистами в матче Лиги Европы против Байера.

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Сегодня же отличился другой украинец из Италии – Виктор Коваленко. Его Специя принимала дома прямого конкурента по борьбе за выживание Кальяри. Наш хавбек начал поединок со скамейки запасных.

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На поле Виктор появился на 68 минуте при счете 1:0 в пользу его команды. А уже через шесть минут украинец отметился ассистом. От Коваленко мяч с фланга отскочил к Рею Манажу. Албанец убрал на замахе оппонента и удвоил преимущество Специи.

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Эта победа стала для Специи первой за последние пять матчей и позволила подняться на 15 место. Отрыв от зоны вылета составляет 7 очков, однако у 18-ой Венеции есть еще две игры в запасе.

Отметим, что Коваленко выступает за Специю на правах аренды из Аталанты. В этом сезоне хавбек отыграл за итальянскую команду 18 матчей, отметившись голом и четырьмя результативными передачами.