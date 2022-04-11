Украинец взрывает интернет! Победный психоз Виталия Миколенко

Украинский защитник Эвертона очень эмоционально отреагировал на финальный свисток в победном матче

Миколенко взрывает интернет / Фото: Коллаж: Сегодня

Виталий Миколенко претендует стать героем мема после победного матча своей команды в чемпионате Англии. Эвертон украинца переиграл Манчестер Юнайтед с Криштиану Роналду.

Миколенко сильнее Роналду / Фото: premierleague

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Футбольный клуб Эвертон запостил в своих социальных сетях видео с реакцией Виталия Миколенко на финальный свисток арбитра матча. Эмоции украинца в тот момент просто зашкаливали. Это и не странно, так как Эвертон сейчас на грани вылета из АПЛ, чего никогда еще не происходило. Поэтому любая победа на вес золота для команды и игроков.

Ролик с Миколенко сразу стал вирусным и распространился по всем возможным социальным сетям и СМИ. Только на официальной странице Эвертона в Instagram менее чем за сутки собралось почти 60 тысяч лайков, и число постоянно растет.

Предлагаем и вам насладиться настоящим эмоциональным психозом (в хорошем смысле этого слова) Миколенко. Будем надеяться, что после этого с газоном Гудисон Парк все в порядке.

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После матча Виталий Миколенко получил неожиданный, но приятный сюрприз в поддержку Украины.