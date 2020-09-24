Украинец выбил "Ростов" из Лиги Европы. В России позор назвали злой шуткой за денежный разврат

Российский "Ростов" опозорился в Лиге Европы, уступив в третьем раунде квалификации Лиги Европы израильскому "Маккаби" из Хайфы. Героем встречи стал австралиец с украинскими корнями Никита Рукавица. Сначала он отличился сам, а затем записал на свой счет еще и результативный пас на Абу-Фани.

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Красноречивой получилась послематчевая пресс конференция главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, который заявил, что поражение продемонстрировало реальную силу чемпионата России.

"Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год", – заявил Карпин.

А вот экс-игрок сборной России Александр Мостовой выступил с критикой в сторону футболистов и назвал их миллионерами.

"Очередное фиаско нашего футбола. Надо признать, что "Маккаби" по делу выиграл. В каких-то моментах "Ростов" выглядел беспомощно. Уровень нашего футбола падает. Кто-то говорит, что причина в пандемии. Но пандемия-то по всему миру. Злую шутку играет денежный разврат. У "Локомотива" из Тбилиси зарплата по 500 долларов, может быть, а они выбили миллионеров. А сейчас "Маккаби" выбил миллионеров", – сказал Мостовой в интервью championat.com.

"Ростов" – "Маккаби" – 1:2

Голы: Шомуродов (9) – Рукавица (20), Абу-Фани (60)

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Еременко (Хасимото, 64), Норманн, Байрамян (Полоз, 64), Ионов, Шомуродов (Тошевски, 82).

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"Маккаби": Коэн, Хабши, Мабука, Арад, Планич, Абу-Фани (Родригес, 83), Менахем, Лави, Шери, Рукавица (Нахмани, 89), Хазиза (Ашкенази, 85).

Предупреждения: Планич (45), Арад (88).

Удаление: Глебов (68)

Напомним, что сегодня ранее "Десна" проиграла дебютный матч в Лиге Европы и первой от Украины вылетела из Лиги Европы. Черниговцы достойно сражались с "Вольфсбургом", но всю игру сломало удаление Тамма.

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