Украинец Тимощук не хочет тренировать московский Спартак. Он выбрал Империю зла

Украинский наставник питерского Зенита Анатолий Тимощук рассказал, что столичный клуб для него – принципиальный соперник, поэтому его работа там невозможна

Анатолий Тимощук на тренировке Зенита / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Украинский тренер питерского Зенита Анатолий Тимощук заявил, что точно не пойдет работать в московский Спартак, если вдруг позовут. Ранее партнер Тимощука по сборной Украины рассказал, почему тот работает в России.

"В Спартак точно не пойду (смеется). Лично для меня Спартак в любом случае — принципиальный соперник. Как бы ни сложилась жизнь, в этот клуб я тренером точно не пойду", — цитирует Тимощука Спорт Эксперт

Прокомментировал украинец и тот факт, что в сети Зенит прозвали Империей зла:

"Я думаю, ту же Барселону, которая с Гвардиолой выиграла много титулов, тоже называли Империей зла. Если кто-то побеждает, бросает вызов системе, то найдутся люди, которые будут критиковать и не соглашаться с тем, что происходит. Либо это будут, скажем так, наемные люди, которые будут стараться испортить новостной фон, чтобы отвлечь или сбить концентрацию"

Напомним, что Зенит досрочно выиграл чемпионат России, набрав 65 очков после 30 туров. А ближайшие преследователи потеряли математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга за два тура до конца сезона. Для Зенита это третье чемпионство подряд.

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Анатолий Тимощук играл за сборную Украины с 2000 по 2016 год. Он рекордсмен по количеству матчей в футболке "желто-синих" – 144. В Украине выступал за Волынь и Шахтер, также играл за Зенит, Баварию и Кайрат. Сейчас живет в Санкт-Петербурге, где работает в тренерском штабе Зенита.