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Украинец Соболь забил гол-ракету в Бельгии: видео шедевра

3 апреля, 23:56

Олег Люлька Олег Люлька

Вот почему не в сборной?

Ну вот почему таких голов в исполнении украинских футболистов мы не видели за национальную сборную страны в играх с Финляндией и Казахстаном?

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Приехав из расположения сборной Украины в Брюгге, украинец Эдуард Соболь сотворил шедевр в поединке чемпионата Бельгии против Кортрейка. 25-летний футболист "смачно" приложился левой ногой по мячу и с 22 метров слету отправил его в дальний угол ворот. Браво!

"Не гол, а ракета!" – пишут в соцсетях фанаты Брюгге

Благодаря этому голу Брюгге обыграл Кортрейк 2:1, закрепив безоговорочное лидерство в бельгийской лиге.

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Эдуард Соболь
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Эдуард Соболь / Фото: Twitter

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске Youtube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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гол чемпионат Бельгии Эдуард Соболь Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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