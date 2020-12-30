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Украинец Лунин в "Реале" нашел себе юного спарринг-партнера

30 декабря, 12:18

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Андрей оригинально готовится к последнему матчу 2020 года в чемпионате Испании

Сегодня мадридский "Реал" проведет последний матч в 2020 году. В чемпионате Испании команда украинца Андрея Лунина сыграет на выезде против "Эльче" – одного из аутсайдеров. Готовится к встрече и наш 21-летний соотечественник. На днях вратарь вратарь "Реала" встретил Рождество в необычном наряде.

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На своей страничке в Instagram Лунин показал как тренируется, в частности, делает сэйвы после ударов коллег. А также выделил видеоролик, на котором он возле дома тренирует юного парнишку-голкипера. "Работаем", – коротко подписал Андрей сюжет. На вопросы подписчиков, кто же это, он не ответил.

В среду украинец разместил в соцсетях свое фото на афише поединка. Недавно Лунин установил рекорд "Реала", не выходя на поле. Возможно, сегодня наставник "галактикос" Зинедин Зидан таки даст шанс Андрею сыграть в основном составе в официальном матче.

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"Реал" делит лидерство в Ла Лиге с "Атлетико". Обе команды набрали по 32 очка, но "матрасники" сыграли на два поединка меньше. "Барселона" отстает от конкурентов на семь пунктов и занимает шестое место.

Смотрите обзор матча Польша – Украина, в котором играл Андрей:

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