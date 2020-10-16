Украинец Лунин собирается дебютировать за "Реал" в субботу в чемпионате Испании

Украинский вратарь Андрей Лунин, похоже, дождался своего шанса впервые сыграть за основную команду мадридского "Реала" в официальном матче. В субботу "сливочные" будут принимать середняков из "Кадиса", и ожидается, что место в воротах Зинедин Зидан доверит нашему киперу. Напомним, Лунин не играл за сборную из-за положительного теста на коронавирус, хотя последующие анализы дали отрицательный результат.

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В первую очередь, замена вызвана тем, что основной вратарь "Реала", бельгиец Тибо Куртуа, приехал из сборной Бельгии с небольшим повреждением. И главный тренер команды не хочет рисковать его здоровьем перед Эль-Класико с "Барселоной", которое состоится 24 октября. К тому же Лунин впечатлил своими действиями на тренировках тренерский штаб команды.

О том, что Андрей сыграет против "Кадиса" с первых минут, уверенно пишет издание Sports Finding.

Ранее парень родом из Краснодона два года выступал в аренде, а за "Реал" играл только в товарищеских матчах. Встреча шестого тура Ла Лиги на стадионе имени Альфредо ди Стефано начнется завтра в 19:30 по киевскому времени.

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