Иван Петряк забил гол во втором матче подряд в Венгрии

Украинский полузащитник Иван Петряк отличился забитым мячом во втором матче чемпионата Венгрии подряд. В поединке 4-го тура украинец помог "Фехервару" обыграть "Академию Пушкаша" со счетом 3:1.

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На 85-й минуте при счете 1:1 Петряк подобрал мяч в чужой штрафной после удара партнера, обыграл бросившихся на него защитников и отправил мяч в сетку. Этот гол стал решающим в матче. После него гости опустили руки и еще раз пропустили в компенсированное время.

В предыдущем туре Петряк забил гол пяткой в матче против "Будафока". На тот момент "Фехервар" имел преимущество над соперником в два мяча, поэтому мяч украинца лишь довел счет до разгромного.

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После четырех туров "Фехервар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, имея в своем активе восемь очков, но всего на один балл от них отстает "Ференцварош" Сергея Реброва, при этом, они имеют на один матч меньше. Кстати, в отчетном туре "Ференцварош" разгромил "Пакш" со счетом 5:0

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Смотрите, как "Ференцварош" играл в еврокубках в прошлом сезоне:

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