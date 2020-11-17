Украине могут засчитать техническое поражение в игре со Швейцарией

Украине могут засчитать техническое поражение в сегодняшнем матче со Швейцарии. Об этом, ввиду многочисленных случаев заражения коронавирусом в украинской команде, сообщает щвейцарское издание Blick.

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Швейцария – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

По данным издания, судьбу матча в Люцерне решит главный врач одноименного кантона Роджер Харстолл.

На основе изучения результатов тестирования игроков обеих команд Роджер Харстолл либо позволит провести поединок, либо запретит.

Отметим, что, согласно медицинскому протоколу УЕФА, матч может состояться, если в составе команды будет минимум 12 здоровых полевых игроков и 1 вратарь. Украина даже после положительного теста Малиновского и спорных тестов Мораеса и Кривцова этим требованиям пока соответствует. Но в то же время необходимо также одобрение местных властей. И тут могут возникнуть проблемы.

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Если главный врач кантона Люцерн запретит проведение матча, то игра по согласованию с медицинской комиссией УЕФА будет отменена. А далее, по данным швейцарских медиа, возможны два сценария – техническое поражение для Украины или же перенос игры на другой день и, не исключено, на нейтральное поле.

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Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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