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Украинцы рассудят соперников в Лиге Европы, а "Заря" на АЕК получила арбитра-британца

4 ноября, 13:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Евгений Арановский с соотечественниками будет работать в четверг в Бельгии

Сегодня УЕФА опубликовал составы судейских бригад на матчи третьего тура Лиги Европы, которые пройдут в четверг. На один из них получили назначение и украинские арбитры. К слову, в конце октября украинского судью сняли с матча Лиги Европы.

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Встречу 5 ноября в Бельгии между "Антверпеном" и австрийским ЛАСКом будет обслуживать 44-летний Евгений Арановский. На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Виктор Матияш, а четвертым судьей будет Виталий Романов. Напомним, за австрийский клуб выступает украинский защитник Евгений Чеберко. Бельгийская команда лидирует в группе J после двух побед, а ЛАСК и "Тоттенхэм" набрали по три очка.

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Также узнали своих "вершителей судей" футболисты луганской "Зари" и греческого АЕКа. Рефери поединка в Запорожье будет 41-летний шотландец Уильям Коллам. Несколько раз он пересекался с украинскими командами. Последний матч с участием наших он судил в феврале 2018 года, когда "Шахтер" в Харькове обыграл "Рому" в плей-офф Лиги чемпионов (2:1).

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футбол Лига Европы судья Евгений Арановский антверпен ЛАСК Виталий Романов
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