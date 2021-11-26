Украина выйдет на ЧМ-2022? Что думают украинцы

Наш опрос по итогам жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира. Первый матч подопечные Петракова сыграют в Глазго

Украина в двух шагах от мундиаля / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Украины узнала свой путь на мировое первенство в Катар. Наша команда в полуфинале стыковых матчей сыграет против Шотландии.

Если выигрываем, то дальше встречаемся с победителем пары Уэльс – Австрия.

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Главный тренер национальной команды Александр Петраков доволен жребием.

А как вы оцениваете наших соперников? Сумеет ли Украина пробиться на мундиаль? Принимайте участие в нашем голосовании.

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Напомним, что полуфинальные поединки пройдут 24-го марта, а финальные 29 марта 2022 года.

Александр Зинченко прокомментировал будущего соперника по плей-офф.

"Грех жаловаться, хороший жребий. Первый матч уже будет как финал.

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В сборной Шотландии почти все игроки представляют АПЛ, так что будет тяжело. Важно, чтобы к марту все сборники были здоровы. Есть время изучить соперника.

Будем играть на том стадионе, где мы обыграли Швецию на Евро. Счастливый стадион", – заявил Зинченко.