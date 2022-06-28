Украина – Венгрия: прямая видеотрансляция матча отбора на ЧМ-2023

Женская сборная Украины сыграет матч квалификации ЧМ-2023 с командой Венгрии. Следите за прямой трансляцией поединка вместе с нами!

Украина vs Венгрия / Фото: УАФ

Во вторник, 28 июня, состоится матч квалификации женского ЧМ-2023, в котором сборная Украины сыграет против Венгрии. Встреча состоится на стадионе "Сталь" в польском городе Жешув. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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На нашем сайте состоится прямая видеотрансляция матча женских сборных Украины и Венгрии.

Украина – Венгрия

К сожалению, украинки потеряли шансы побороться за выход в плей-офф отбора ЧМ-2023. Четыре дня назад наши девушки проиграли Шотландии (0:4).

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Максимум на что могут надеяться подопечные Луиса Кортеса, так это набрать 13 баллов и догнать Шотландию, но по личным встречам не смогут их обойти.

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Тем не менее сборная Украины настроена добыть победу в матче с Венгрией.

"Мы ждем следующего поединка. Сейчас все наши мысли будут только о том, как выиграть его", – сказал главный тренер украинок Луис Кортес.

Оставшиеся матчи отбора ЧМ-2023

28.06.2022. Украина – Венгрия

02.09.2022. Фарерские о-ва – Украина

06.09.2022. Испания – Украина

Плей-офф: 3-11 октября 2022 года.

Финальный турнир (Австралия, Новая Зеландия): 10 июля – 20 августа 2023 года.