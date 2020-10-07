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Украина в день матча с Францией прошла еще одно тестирование на коронавирус: появились результаты

7 октября, 19:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все сегодняшние тесты показали отрицательный результат

Сборная Украины прошла тестирование на коронавирус в день товарищеского матча против Франции. Трансляция матча Франция – Украина онлайн доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Все сегодняшние тесты, включая и попавшего в заявку на матч Александра Шовковского, показали отрицательный результат, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола. Напомним, ранее из-за коронавируса расположение команды покинули Андрей Лунин, Юрий Панькив, а также шеф-повар сборной Любомир Тошич.

Заявка на сегодняшний матч с Францией:

Вратари: Георгий Бущан, Александр Шовковский

Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Александр Караваев, Евгений Чеберко

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Ефим Конопля, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Роман Безус, Евгений Макаренко

Нападающий: Роман Яремчук

Ранее появилось фото вратарского свитера Шовковского на матч с Францией. Первым номером будет Бущан, СаШо достался №12.

Шовковский и его львенок Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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товарищеский матч Сборная Украины сборная Франции коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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