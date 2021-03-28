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Украина с трудом обыграет Финляндию: прогноз букмекеров на отбор ЧМ-2022

28 марта, 18:59

Елена Павлова Елена Павлова

Команда Шевченко – фаворит в поединке на НСК "Олимпийский"

Сегодня, 28 марта, в Киеве сборная Украина сыграет второй матч квалификации чемпионата мира-2022. На НСК "Олимпийский" команда Шевченко примет Финляндию. Начало встречи – в 21:45. К сожалению, поединок пройдет без зрителей. А интереснейшая онлайн-трансляция Украина – Финляндия уже доступна на нашем сайте.

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В сегодняшнем поединке букмекерские конторы отдают преимущество сборной Украины. Коэффициент на победу хозяев – 1.70, на выигрыш Финляндии – 5.80, на ничью – 3.75. Также аналитики считают, что в поединке забьют, вероятнее всего, не более двух мячей.

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: УАФ

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Самый популярный счет – 1:0 в пользу команды Андрея Шевченко – коэффициент 5.50, а также ничья 1:1 – 6.50. Самый вероятный автор забитого мяча в составе сборной Украины – Роман Яремчук (коэф. – 2.80). На гол форварда финнов Теему Пукки можно поставить с показателем 4.80.

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Ранее мы также давали расписание и результаты матчей отбора на ЧМ-2022 в воскресенье.

Напомним, уже в среду, 31 марта, "сине-желтые" проведут третий поединок на пути в Катар-2022 – также в Киеве против команды Казахстана.

Смотрите, как в первом матче отбора Украина сыграла вничью с Францией

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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