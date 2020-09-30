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Украина рванула в таблице коэффициентов УЕФА после победы "Динамо" над "Гентом"

30 сентября, 12:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наша страна в футбольном рейтинге Европы обошла Шотландию и Турцию

Успех "Динамо" в противостоянии с бельгийским "Гентом", кроме выхода киевлян в Лигу чемпионов, принес Украине бонус в виде рейтинговых очков в таблице коэффициентов УЕФА. Напомним, по ней определяется представительство клубов в еврокубках: сколько их и на какой стадии они стартуют. На прошлом неделе неудачи "Десны" и "Колоса" опустили Украину в таблице коэффициентов УЕФА.

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Подопечные Мирчи Луческу получили традиционные очки за победу, а также – дополнительные именно за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Таким образом, в этом сезоне наши набрали уже 2,800 балла и подскочили сразу на две ступеньки, обойдя Турцию и Шотландию. Теперь украинские клубы занимают 11-е место. "Динамо" и "Шахтер" продолжат добывать очки в Лиге чемпионов, а "Заря" постарается преуспеть в Лиге Европы.

Из 55 стран Европы полное представительство сохранили лишь шесть. Больше всего из первой десятки потеряла Россия – два клуба из шести.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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футбол УЕФА Динамо Киев таблица коэффициентов еврокубки Гент Бельгия
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