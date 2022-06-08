Украина против Ирландии: букмекеры назвали фаворита в матче Лиги наций

Команду Александра Петракова ожидает третий британский оппонент за неделю. Рассказываем о котировках на матч в Дублине

На стадионе "Авива" сразятся Ирландия и Украина

Сегодня наша футбольная сборная стартует в Лиге наций. Команда Александра Петракова сразится с ирландцами в Дублине. Онлайн-трансляция матча Ирландия – Украина будет доступна у нас на сайте. Начало – 21:45 по киевскому времени.

Тем временем букмекеры обновили котировки на матч. Фаворитом по-прежнему является сборная Ирландии, коэффициент на нее равен 2.60. В свою очередь на Украину можно поставить за 3.05, а на ничью – 3.10. В процентном отношении расположение сил следующее:

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победа Ирландии – 37%

ничья – 31%

победа Украины – 32%

Напомним, что в нашей группе в дивизионе В также находятся Армения и Шотландия. К слову, ирландцы уже успели отыграть один матч в Лиге наций, сенсационно уступив в гостях армянам.

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Украина же в июне успела провести две игры отбора на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова одолела шотландцев (3:1), а вот в решающей битве за мундиаль наша команда потерпела минимальное поражение от Уэльса (0:1).

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Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция матча Ирландия – Украина будет на сервисе OLL.TV.