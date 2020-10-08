Украина потерпела 14-е крупное поражение в своей истории. Кто проигрывал до Шевченко

Франция в третий раз обыграла Украину с крупным счетом

Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории. До вчерашнего дня национальная команда ни разу не уступала с разницей больше, чем в четыре мяча. Да наша сборная никогда не пропускала больше четырех голов в одном матче!

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Тем не менее, для сборной Украины это разгромное поражение – не единственное в истории. Первое фиаско с крупным счетом Украина потерпела в отборе на Евро-1996 в выездном поединке против Хорватии (4:0). Тогда командой руководил Анатолий Коньков.

С тех пор сине-желтые 14 раз пропускали более трех мячей, а половина таких поединков припала на товарищеские встречи, что вселяет некий оптимизм, ведь в таких поединках больше проверяют ближайший резерв, нежели ставят задачу победить любой ценой. Но все же опускаться ниже определенного уровня непозволительно.

Четыре раза сборная Украины проигрывала со счетом 4:0 и столько же раз пропускала четыре мяча, но в ответ забивала хотя бы один мяч. Также четырежды украинцы уходили с поля с классическим разгромным счетом 0:3.

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К слову, Франция в третий раз обыграла Украину с крупным счетом. Дважды наша команда становилась жертвой испанцев.

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Рекордсменом по количеству разгромов является Олег Блохин – на его счету пять крупных поражений. В пассиве Андрея Шевченко уже три разгрома, при чем два – на протяжении двух осенних месяцев этого года. А ведь впереди у нас матчи против Германии и Испании…

Все разгромы сборной Украины:

25.03.1995: Хорватия – Украина – 4:0 (Евро-1996, отбор, тренер – Коньков)

14.11.2001: Германия – Украина – 4:1 (ЧМ-2002, плей-офф, Лобановский)

27.03.2002: Румыния – Украина – 4:1 (Товарищеский матч, Буряк)

18.08.2004: Англия – Украина – 3:0 (Товарищеский матч, Блохин)

14.06.2006: Испания – Украина – 4:0 (ЧМ-2006, гр. этап, Блохин)

30.06.2006: Италия – Украина – 3:0 (ЧМ-2006, 1/4 финала, Блохин)

24.05.2008: Нидерланды – Украина – 3:0 (Товарищеский матч, Михайличенко)

12.08.2009: Украина – Турция – 0:3 (Товарищеский матч, Михайличенко)

06.06.2011: Украина – Франция – 1:4 (Товарищеский матч, Блохин)

06.09.2011: Чехия – Украина – 4:0 (Товарищеский матч, Блохин)

19.11.2013: Франция – Украина – 3:0 (ЧМ-2014, плей-офф, Фоменко)

16.11.2018: Словакия – Украина – 4:1 (Лига наций-2019, Шевченко)

06.09.2020: Испания – Украина – 4:0 (Лига наций-2021, Шевченко)

07.10.2020: Франция – Украина – 7:1 (Товарищеский матч, Шевченко)

Смотрите, как Франция разгромила Украину:

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