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Украина победит и не пропустит: прогноз комментатора на матч с Казахстаном

31 марта, 12:29

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов предрекает "сухую" победу команды Андрея Шевченко

Сегодня сборная Украины попытается добыть первую победу в отборе на ЧМ-2022. После ничьих 1:1 с Францией и Финляндией команда Андрея Шевченко примет на НСК "Олимпийский" Казахстан. Начало поединка – в 21:45. Смотреть Украина – Казахстан онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАИНА – КАЗАХСТАН

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Нашей главной команде страны после двух ничьих с Францией и Финляндией необходимо исключительно побеждать. Соперник выйдет на поле в статусе аутсайдера, но, очевидно, что будет играть в закрытый футбол с целью не пропустить, поэтому нам будет непросто. Тем более, учитывая кадровую ситуацию с атакующими игроками: Ярмоленко покинул расположение сборной, не набрав необходимой формы, также уехал Виталий Миколенко, получивший красную карточку в игре с финнами. Накануне выявили травму у Евгения Коноплянки, Цыганков из-за повреждения не прибыл. Вероятно, именно это стало одной из причин игры сборной Украины с тремя центральными защитниками в обоих предыдущих матчах.

Актуальный вопрос, какую на этот раз тактическую схему выберет Андрей Шевченко и, соответственно, какой будет ротация? Вероятно, Сидорчук, Шапаренко и, возможно, Мораес выйдут в стартовом составе.

Против сборной Казахстана наша главная команда страны играла четырежды, исключительно побеждая.

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Соперник за эту неделю провел только один матч, проиграв Франции дома 0:2, поэтому может быть не настолько уставшим. Этот матч у гостей будет лишь вторым под руководством 52-летнего Талгата Байсуфинова. У него также немало кадровых потерь, главная из которых – травма основной звезды Бахтиера Зайнутдинова из московского ЦСКА.

СТАВКА ОТ КРУТОРОГОВА. Сборной Украины необходимо исключительно побеждать, хотя, очевидно, что просто не будет. Думаю, команда Шевченко победит и не пропустит.

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Руслан Малиновский и Жуниор Мораес

Руслан Малиновский и Жуниор Мораес / Фото: УАФ

Смотрите, как Украина сыграла 1:1 с Финляндией

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Смотрите, как Казахстан проиграл Франции 0:2

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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прогноз Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Казахстана

Источник: Сегодня|Спорт

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