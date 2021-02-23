Українська
$ 27,93
33,89
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Украина – не их государство!" Тренер "Львова" пошел новой атакой на судей после "желтой за украинский"

23 февраля, 14:54

Олег Люлька Олег Люлька

Виталий Шумский считает себя жертвой языковой дискриминации со стороны арбитров

Главный тренер "Львова" Виталий Шумский обрушился с новой словесной атакой на судей. Он заявил, что арбитры, которые во время матчей УПЛ общаются на русском, не воспринимают Украину как свое родное государство.

Реклама

Напомним, во время недавнего матча с "Колосом" во Львове Шумский спросил у резервного арбитра киевлянина Николая Кривоносова: "Почему вы разговариваете со мной на русском?" И увидел перед собой "горчичник" от главного рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого.

"Почему за столько лет судьям нельзя было овладеть государственным языком? Значит, они не хотели. Значит, украинский язык – не их родной. Да и сама Украина – не их родное государство, наверное. Я могу говорить по-русски так же, как на украинском. Дома могу говорить, как хочу. Но в публичных местах такого не может быть".

"Футбол – это публичное место? Телевидение на матче есть, микрофоны, все все слышат", – цитирует Виталия Шумского "Футбол 24".

Виталий Шумский. Желтая карточка

Виталий Шумский. Желтая карточка / Фото: Канал Футбол

"В нашей команде много иностранцев, но я общаюсь с ними на украинском языке, есть переводчик. Считаю, что так должно быть. Есть много бразильцев, игроки из Люксембурга, Франции. Спросите у них, если приехать туда – нужно учить их язык или нет".

"Это – национализм. Национализм – хорошее слово. Это значит, что ты любишь свое государство. Это в Советском Союзе национализм приравнивали к фашистам. На самом деле это два совершенно разных лагеря. Националисты борются за свое государство и любят его", – говорит Шумский.

Шумский и Кривоносов
Реклама

Шумский и Кривоносов / Фото: Канал Футбол

"Есть правила футбола. За язык там не дают желтых или красных карточек. При этом мы же в Украине. Есть закон 16 января: в публичных местах разговаривать на государственном языке. И когда тебе за государственный язык начинают давать желтые карточки, я этого не могу понять. Конечно, в тот момент я почувствовав себя дискриминированным по языковому признаку. Не только я, но и мои помощники. Думаю, если бы это услышали люди на трибунах, чувствовали себя так же. К тому же, это был День памяти Героев Небесной Сотни. Понимаете?"

Шумский и Кривоносов

Шумский и Кривоносов

Ранее мы писали, что, по словам арбитров, Шумский получил желтую карточку не за украинский язык, а за системные замечания в грубой форме в адрес судей и публичные претензии в течение игры.

При этом, по данным СМИ, рефери Кривоносов планирует подать в суд на Шумского за клевету.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

язык украинский язык ФК Львов Виталий Шумский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять