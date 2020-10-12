Украина настолько измотала Францию, что та не забила ни единого гола Португалии (видео)

Ну вот, как говорится, почувствуйте разницу. В отличие от сборной Украины, проигравшей Франции 1:7, Португалия в воскресенье не дала подопечным Дешама забить ни одного мяча.

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Поединок Лиги наций в Сен-Дени с яркой вывеской – действующие чемпионы мира (французы) против действующих чемпионов Европы (португальцев) – завершился скучной ничьей 0:0. Все свои голы Франция израсходовала на бедного Жору Бущана.

Обзор матча Франция – Португалия (0:0)

Итак, Франция – Украина – 7:1, Франция – Португалия – 0:0.

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Теперь и не знаешь, что думать. Неужели сборная Украины настолько слабая?

Если да, то как это вяжется с ее же победой над португальцами годичной давности?

Или, может, наоборот, стоит похвалить команду Шевченко? Мол, настолько измотала французов, что у них на португальцев сил уже и не осталось.

Но вернемся к матчу Франция – Португалия. В этом поединке лидер португальцев Роналду, игравший в особенных бутсах, что только не делал – и плевался, и за голову хватался. Но гол так и не забил.

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Однако и французы какой-нибудь феерией в атаке не блеснули. Видимо, хозяев сильно подкосило случившееся на второй минуте матча, когда португалец Диаш локтем приложился к голове Жиру, разбив ее в кровь. Партнеры Оливье, видимо, в тот момент решили, что лучше поберечь себя для следующих, более важных, игр.

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С другой стороны, в этих "0:0" – ничего удивительного. Такой же нулевой ничьей, если помните, завершилось и основное время матча этих же соперников на этом же стадионе в финале Евро-2016, когда все решил гол португальца Эдера уже в дополнительное время.

Может, так даже лучше. Интрига – кто же на данный момент сильнее, чемпионы мира или же Европы – останется живой как минимум до 14 ноября, когда визави встретятся уже на поле в Португалии.

Франция – Португалия – 0:0

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Рабио, Канте, Погба – Гризманн – Мбаппе (Коман, 84), Жиру (Мартиаль, 74)

Португалия: Патрисиу – Н. Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру (Канселу, 89) – Перейра, Карвальо (Моутиньо, 88), Фернандеш (Санчеш, 80) – Б.Силва (Жота, 61), Фелиш (Тринкан, 89), Роналду

Предупреждение:Диаш

Статистика матча Франция – Португалия (0:0)

Погба vs Роналду / Фото: Reuters

Напомним, после разгромного поражения от Франции 1:7 сборная Украины немного реабилитировалась перед своими болельщиками, проиграв Германии с минимальным счетом 1:2.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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