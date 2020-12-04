Украина дышит в спину Шотландии в таблице коэффициентов. Решающий балл – за "Шахтером"

Украина выдала самую результативную неделю в текущем сезоне еврокубков. Вчера в пятом туре Лиге Европы "Заря" обыграла "Лестер" 1:0, а ранее в Лиге чемпионов "Шахтер" второй раз за групповой турнир разобрался с "Реалом" – 2:0. Эти победы принесли стране 4 очка, или 0,8 балла по конвертации таблицы коэффициентов УЕФА.

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Однако даже после такого успеха подняться хотя бы на одну позицию в этой самой таблице Украине не удалось из-за набранных очков Шотландии, в частности победы "Рейнджерс" над "Стандардом" (3:2). Наша страна остается на 12-м месте, но отрыв Шотландии совсем минимальный – 0,025 балла. И Украина еще вполне может зимовать на 11-м месте.

Решающим для нас в этом сезоне станет заключительный тур группового этапа еврокубков. Выход "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов может принести Украине сразу балл. Тогда как у Шотландии нет команд в главном турнире Европы. Но "Рейнджерс" уже вышел в 1/16 Лиги Европы, и если ни дончане, ни "Динамо" не пробьются в евровесну, то будет туго.

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"Заря" – "Лестер" / Фото: Reuters

Находящаяся на 13-м месте Турция отстает уже на целый балл в таблице коэффициентов УЕФА. В Лиге чемпионов она потеряла "Истанбул ББ", а в Лиге Европы "Сивасспор" для выхода в плей-офф теперь должен на выезде обыгрывать "Маккаби" Т-А. А вот Австрия на 10-м месте сумела хорошо оторваться от нас – на 2,7 балла.

Луиш Каштру и Николай Матвиенко / Фото: Reuters

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Напомним, что 11-я позиция в таблице коэффициентов УЕФА позволяет делегировать пять клубов в еврокубки летом 2022-го. Две команды – в Лиге чемпионов (одна – во 2-м квалификационном, одна – в плей-офф раунде), одна – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и две – в Лиге конференций (одна – во 2-м квалификационном, одна – в 3-м). Правда, чемпион страны попадет в группу ЛЧ напрямую, если победитель Лиги чемпионов также завоюет путевку через свой чемпионат.

12-я и 13-я ассоциации уже не могут позволить себе таковой роскоши – чемпион будет играть в квалификации при любом раскладе. А обладатель Кубка страны №13 начнет квалификацию Лиги Европы на раунд ранее, чем представители государств с 7-го места по 12-е.

Смотрите, как "Заря" обыграла "Лестер"

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