Украина, как трехзвездочный отель! Италия хочет сыграть с нами в плей-офф ЧМ-2022

Второй раз подряд без чемпионата мира? И это в ранге чемпионов Европы! В Италии хватаются за голову от перспектив не поехать в Катар.
Сегодня итальянцы узнают своих соперников по стыковым матчам. Смотрите онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф ЧМ-2022.
Эксперты La Gazzetta dello Sport разобрали шансы своей команды пробиться на мундиаль. А уровень потенциальных соперников отметили звездочками, как гостиницы.
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Итальянцы сеяны в первой корзине, а значит могут сыграть в полуфинале против Украины. На Апеннинах считают такой вариант вполне приемлемым. Нам дали три звезды, как и Австрии с Чехией. А вот очень не хочется им встретиться с Польшей и Турцией.
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В финале Италия очень хочет избежать матча с Португалией. Команда Роналду единственная, которая получила 5 звезд.
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