25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Украина, как трехзвездочный отель! Италия хочет сыграть с нами в плей-офф ЧМ-2022

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
26 ноября, 15:47
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Итальянские эксперты выбирали себе потенциальных соперников в борьбе за поездку в Катар. Украину они считают подходящим оппонентом
Италия в этом году выиграла Евро
Италия в этом году выиграла Евро

Второй раз подряд без чемпионата мира? И это в ранге чемпионов Европы! В Италии хватаются за голову от перспектив не поехать в Катар.

Сегодня итальянцы узнают своих соперников по стыковым матчам. Смотрите онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф ЧМ-2022.

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Эксперты La Gazzetta dello Sport разобрали шансы своей команды пробиться на мундиаль. А уровень потенциальных соперников отметили звездочками, как гостиницы.

Итальянцы сеяны в первой корзине, а значит могут сыграть в полуфинале против Украины. На Апеннинах считают такой вариант вполне приемлемым. Нам дали три звезды, как и Австрии с Чехией. А вот очень не хочется им встретиться с Польшей и Турцией.

Читайте также: Где смотреть жеребьевку плей-офф ЧМ-2022

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В финале Италия очень хочет избежать матча с Португалией. Команда Роналду единственная, которая получила 5 звезд.

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
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