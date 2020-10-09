Украина – Германия. Что говорил Шевченко перед матчем Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча Лиги наций против Германии ответил на вопросы журналистов. Поединок состоится 10 октября в Киеве в НСК "Олимпийский", начало – в 21:45. На нашем сайте пройдет мультимедийный онлайн матча Украина – Германия.

Реклама

О тестировании перед матчем

Хорошая новость. Пришли результаты тестов, у нас все хорошо, никто из игроков и тренеров не выпадает.

О выводах после 1:7 во Франции

У нас состоялся серьезный разговор с ребятами. Несмотря на ту ситуацию, в которую мы попали, думаю, те игроки, которых мы вызываем, должны брать ответственность за свою игру. Думаю, что 1:7 это много, очень много. Посмотрим на их реакцию.

Реклама

Об игре Бущана в матче с Францией

Я думаю, что для всех очень важно сыграть следующую игру. Такое бывает в футболе. Ничего хорошего в этом нет, но хорошо, что это случилось в одном матче. Когда мы были во Франции каждую секунду не было понятно, кто может или не может играть. Сейчас тесты пришли, мы понимаем, что у нас есть та обойма, с которой мы работаем.

О философии игры сборной Украины

Если вы внимательно смотрели, то в предыдущих матчах мы не играли первым номером. Мы не в состоянии конкурировать с этими командами. Даже имея лучшую команду, мы должны перестраиваться. Нам тяжело играть с такими грандами первым номером. Но отходить от наших принципов мы не будем – а это средние короткие передачи, выход из обороны. Будем пытаться играть в свой футбол, нет, значит, будем искать другие варианта. У нас не все получалось. У нас приехала играть молодежь, с который мы не работали даже на тренировках.

О сложностях с выбором игроков

Реклама

Для этого нужно время, чтобы найти связи. Я сознательно иду на некоторые риски, понимая, что у нас нет основной команды сегодня, в связи с этой ситуацией. Один-два травмированных игрока для нас проблема. А мы поменяли шесть-семь игроков. Это и есть сложность работы с национальной команды. Но я готов идти на эти жертвы, потому что я понимаю, что моя задача подготовить команду на весну, когда начнется отбор на ЧМ-2022, а затем финальная часть Евро-2020.

О присутствии Шовковского в заявке и почему не выпустил его на поле

Меня заставило только то, что у нас не было возможности дозаявить ни одного игрока. В той ситуации, мы не могли привезти в команду игрока и узнали, что мы могли заявить Сашу и если бы была необходимость, то ему пришлось бы выходить. Это было бы лучше, если бы он вышел на поле, чем кто-то из полевых игроков стал на ворота. Статистика для меня не играет роли, для меня играет значение другая статистика, которую мы изучаем и смотрим.

О возвращении зрителей на трибуны

Решение принималось взвешенно, будем доверять нашим врачам, инспекторам, которые принимают решение. С моей точки зрения, футбол без зрителей – очень тяжело. Мы очень рады, чтоб будут зрители. Но самое главное, чтобы это было в рамках всей ситуации, которая сегодня есть.

Реклама

О силе сборной Германии

Мы находимся в сложной ситуации. Если мы теряем нескольких игроков, конкурировать с такими командами очень тяжело. На завтрашнюю игру очень важно иметь правильней психологический настрой. Немецкая машина – команда очень высокого уровня. Команда не боится играть по всему фронту один в один. Не боятся прессинговать. Будет большое значение иметь, сколько мы будем выигрывать физических дуэлей, сколько подборов будем забирать.

Накануне мы писали, что в сборную Украины приедут трое футболистов из охваченного COVID-19 "Шахтера". Первую тренировку с командой после трехлетнего перерыва провел вратарь "Зари" Никита Шевченко.

Смотрите, как Украина уступила Франции:

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама