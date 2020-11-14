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Уэйна Руни назначили тренером "баранов"

14 ноября, 21:38

Олег Люлька Олег Люлька

Правда, пока что рядом с должностью легенды в "Дерби Каунти" красуется приставка "исполняющий обязанности"

В жизни легендарного английского нападающего, легенды "МЮ" Уэйна Руни начинается новый этап. 35-летний Руни по прозвищу "Шрек", который до сегодняшнего дня был играющим тренером и капитаном "Дерби Каунти", назначен исполняющим обязанности главного тренера этой команды на следующий матч Чемпионшипа с "Бристоль Сити" 21 ноября.

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Об этом Руни заявил изданию Daily Express.

Отметим, что 14 ноября "Дерби Каунти" на своем официальном сайте объявил об отставке предыдущего главного тренера нидерландца Филиппа Коку, который возглавлял "баранов" с лета прошлого года.

Сейчас "Дерби Каунти" занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав всего лишь 6 очков в 11 матчах. Если Руни удастся поднять команду со дна, он наверняка будет назначен полноценным главным тренером "баранов" уже без приставки "и.о".

Уэйн Руни. Фото: ФК "Дерби Каунти"
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Уэйн Руни. Фото: ФК "Дерби Каунти"

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Ранее мы рассказывали, что Руни обзавелся личным трактором. Уэйн почти два года боролся с властями, чтобы получить разрешение. Соседи звезды были против. Но в итоге добро от чиновников было получено.

Также мы писали, что Руни назвал главное отличие между Роналду и Месси. "Один – просто убийца. Второй – еще и пытает", – говорит англичанин.

Смотрите, как Руни забивал за "Эвертон"

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