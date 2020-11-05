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УЕФА просит изменить правило игры рукой. Из-за него уже пострадала команда Реброва

5 ноября, 16:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

После введения VAR любая игра рукой рассматривается как нарушение правил

УЕФА просит ФИФА рассмотреть изменения в правилах игры рукой. сообщает AP. Александер Чеферин хочет, чтобы арбитрам снова разрешили самим принимать решение, футболист случайно сыграл рукой или намеренно. Сейчас даже рикошет от корпуса в руку расценивается как нарушение правил.

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Вмешательство Чеферина произошло после серии пенальти, когда мячи попадали в вытянутые или поднятые руки. Подобный инцидент случился в матче киевского "Динамо" против "Ференцвароша" (2:2), когда в ворота венгров назначили пенальти после рикошета мяча в руку Игоря Харатина.

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А вчера в матче "Челси" – "Ренн" (3:0) в похожей ситуации игрок французского клуба Энрике Далберт заработал удаление, а его клуб – пенальти в свои ворота.

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Правило игры рукой ужесточили в марте 2019 года на ежегодном собрании IFAB. Это совпало с внедрением системы VAR.

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футбол УЕФА ФИФА Александер Чеферин

Источник: Сегодня|Спорт

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