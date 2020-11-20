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УЕФА перенес рассмотрение дела о матче Швейцария – Украина: "Поняли, что оно не такое простое"

20 ноября, 19:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Судьбу встречи могут решить в следующий понедельник

Рассмотрение дела об отмене матча Лиги наций Швейцария – Украина может состояться 23 ноября. Изначально Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА должен был собраться 20-го числа, однако в организации решили взять дополнительное время.

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Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов рассказал в интервью УАФ, что изменить сроки рассмотрения дела УЕФА, в том числе, заставил тот факт, что по возвращению в Украину все игроки нашей команды получили отрицательные результаты тестирования в лаборатории, сертифицированной УЕФА.

"В УЕФА поняли, что дело об отмене матча Швейцария – Украина не такое простое, как могло показаться на первый взгляд. Поэтому не стали спешить", – делится своим мнением Протасов.

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УЕФА Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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