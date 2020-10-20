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УЕФА недосчитался 560 миллионов и сокращает призовые в еврокубках

20 октября, 21:32

Елена Павлова Елена Павлова

Футбольный союз уже проинформировала 55 национальных ассоциаций о своих планах

Руководство УЕФА собирается сократить размер призовых для клубов за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Об этом сообщает The Times. По информации издания, футбольный союз уже проинформировала 55 национальных ассоциаций о своих планах урезать выплат командам в течение следующих пяти лет. А ранее мы сообщает, что УЕФА планирует забрать у России право на проведение матчей Евро-2020.

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/ Фото: AFP

Скорее всего, будем немало недовольных, но такое решение УЕФА связано с уменьшением доходов в прошедшем еврокубковом сезоне из-за пандемии коронавируса. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы футбольный союз потерял более 560 млн долларов на продаже спонсорских соглашений и телевизионных прав.

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Напомним, что групповой этап Лиги чемпионов стартовал сегодня, 20 октября, а Лига Европы начнет в четверг – 22 октября. При этом ранее появилась информация, что УЕФА готовит увеличение количества участников Лиги чемпионов. Уже существует два варианта изменения формата турнира.

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