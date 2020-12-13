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Ударил ножом родственника: футболисту "Аякса" грозит тюремный срок

13 декабря, 15:42

Елена Павлова Елена Павлова

Инцидент с участием игрока сборной Нидерландов произошел в конце июля во время семейной вечеринки

28-летний полузащитник "Аякса" Квинси Промес был арестован сегодня утром в Нидерландах – сообщает De Telegraaf. Только вчера гол футболиста помог амстердамцам переиграть "Зволле" 4:0, а уже сегодня парень оказался в наручниках. Ранее испанская полиция задерживала Промеса за избиение жены.

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Квинси подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. Инцидент с участием игрока сборной Нидерландов произошел в конце июля во время семейной вечеринки в небольшом городке Абкауде. По неизвестным пока причинам игрок серьезно поссорился с родственником, которого ударил ножом.

Промес – Аякс

Промес – Аякс / Фото: Reuters

По информации источника, пострадавший среди прочих повреждений получил и серьезную травму колена. Мужчина сообщил о нанесении ножевых ранений месяц назад, после чего было начато расследование, приведшее к аресту. При этом неясно, почему Промеса не взяли под стражу ранее. За это преступление предусмотрено до четырех лет тюрьмы.

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Арест футболиста подтвердил и официальный представитель полиции Джелмер Гирдс. Промес сейчас находится в изоляторе, где сможет пробыть до трех дней. После этого срок предварительного заключения может быть продлен.

Отметим, что в этом сезоне полузащитник провел за "Аякс" 12 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 5 мячей.

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