Удар по амбициям. Сампдория приняла решение о дальнейшей судьбе Супряги

Будущее форварда молодежной сборной Украины Владислава Супряги оказалось под большим вопросом

Владислав Супряга / Фото: официальный сайт "Сампдория"

Итальянская Сампдория приняла решение не продлевать аренду 22-летнего нападающего Динамо Владислава Супряги, сообщает SampNews24. Форвард не сумел убедить тренерский штаб генуэзцев в своей необходимости для команды.

За время пребывания в клубе украинец провел на поле всего 24 минуты в одном поединке Серии А. Большую часть чемпионата Влад просидел на лавке запасных.

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Владислав Супряга / Фото: Getty Images

Напомним, Супряга был арендован итальянцами у Динамо в январе сроком на полгода с опцией выкупа. По неофициальным данным за аренду своего форварда киевляне получили 500 тыс евро. Согласно договору сумма выкупа украинца составляла 7,5 млн евро. Очевидно, итальянцы посчитали, что платить такие деньги за резервиста слишком расточительно.

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Отметим, что в Динамо Владислав Супряга не пользовался особым довериям у Мирчи Луческу. Футболист редко попадал в основу команды, а его результативность скатилась к нулю.

Сейчас форвард находится в расположении молодежной сборной Украины.

Владислав Супряга / Фото: Getty Images