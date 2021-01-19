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Убойный дуэт! Ибрагимович получил в партнеры "машину" по завоеванию трофеев

19 января, 14:32

Олег Люлька Олег Люлька

Вместе со Златаном пугать защиту соперников "Милана" будет хорват Марио Манджукич

39-летний Златан Ибрагимович получил в партнеры по атаке "Милана" знаменитого гренадера-ветерана из Хорватии. "Россонери" до конца сезона подписали контракт с 34-летним Марио Манджукичем – забивным вице-чемпионом мира-2018, последним клубом которого был катарский "Аль-Духаиль".

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Как сообщает официальный сайт "Милан", сделка предусматривает возможность продления контракта на следующий сезон. А выступать Супер Марио будет под номером 9.

По одним данным, за выступление в "Милане" до лета Манджукич получит 1,8 млн евро, по другим – 3 млн евро.

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"Теперь мы будем вдвоем пугать соперников!" – уже прокомментировал подписание Манджукича Златан Ибрагимович

Отметим, что за свою карьеру Марио Манджукич выступал за хорватские "Марсонию", "Загреб" и загребское "Динамо", а также забивал в "Вольфсбурге", "Баварии", "Атлетико" и "Аль-Духаиле".

34-летний форвард выиграл 24 трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок мира ФИФА, 9 чемпионатов и 12 национальных Кубков и Суперкубков. При этом он является вторым бомбардиром в истории сборной Хорватии. У него 33 гола в 89 матчах.

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К слову, у Ибры – 31 трофей.

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В Манджукиче "Милан" видит игрока, который поможет клубу удержать лидерство в Серии А и впервые с 2011 стать чемпионом Италии.

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович Марио Манджукич
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