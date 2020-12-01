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УАФ нашла повод для оптимизма в деле скандального матча Швейцария – Украина

1 декабря, 17:52

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наша футбольная федерация готовится подать апелляцию в суд в Лозанне

Дело о матче Лиги наций Швейцария – Украина, который не состоялся 17 ноября из-за коронавируса, далеко не закрыто. Напомним, гостям присудили техническое поражение со счетом 0:3, что обрекает "сине-желтых" на вылет из элитного дивизиона. Сегодня стало известно, что УЕФА объявил конкретную причину "технаря" для сборной Украины.

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Украинская ассоциация футбола сообщила, что ее юристы тщательно анализируют полученные объяснения и готовятся подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии:

"После ознакомления с полным текстом документа наши международные юридические коллеги усматривают веские основания для пересмотра дела в CAS. Поэтому с оптимизмом ждем начала рассмотрения дела в Лозанне".

Что именно будет требовать украинская сторона от УЕФА, пока что не сообщается. На подачу апелляции дается десять дней.

Мотивационная часть решения, подписанная главой апелляционного комитета УЕФА Педро Томасом, составила 17 страниц. В ней указано, что причиной технического поражения Украины стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальную необходимость полной замены команды еще после положительных тестов на коронавирус в Германии.

Читайте также: От технического поражения в матче с Украиной Швейцарию спасли 10 км.

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Вспомним, как украинцы обыгрывали швейцарцев в Лиге наций во Львове в сентябре:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол Сборная Украины сборная Швейцарии Апелляционный суд Лига наций УАФ
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