У "Ювентуса" проблемы из-за Суареса. Клуб могут исключить из чемпионата Италии

Итальянскому "Ювентусу" грозят серьезные проблемы из-за несостоявшегося трансфера Луиса Суареса из "Барселоны". Туринцы пытались приобрести уругвайца в сентябре и пошли на определенные махинации. В итоге Суарес ушел в "Атлетико", а "Юве" получил кучу проблем.

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Что случилось?

"Ювентус" надеялся подписать на тот момент еще футболиста "Барселоны", однако ему необходимо было получить итальянское гражданство для того, чтобы не превышать разрешенную квоту для игроков из стран, не входящих в ЕС. Для получения итальянского паспорта Суаресу нужно было пройти экзамен на знание итальянского языка и получить оценку "В1". Сдавать экзамен он должен был в университете для иностранцев в Перудже.

Луис Суарес / Фото: ФК "Атлетико" Мадрид

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Так в чем преступление?

Руководство туринского клуба обвиняется в ускорении процесса получения итальянского гражданства для Суареса. Прокурор Перуджи Раффаэле Кантоне рассказал, что в ходе расследования выяснилось, что содержание теста было сообщено игроку заранее, результат и оценка экзамена были предопределены по запросам "Ювентуса".

Луис Суарес / Фото: AFP

В Университете об этом знали?

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Конечно! И первыми полетели головы как раз руководства. На восемь месяцев от своих должностей были отстранены декан Джулиана Грего Болли, а также генеральный директор и два учителя.

Луис Суарес / Фото: ФК "Атлетико" Мадрид

А что грозит "Ювентусу"?

"Юве" светят санкции куда серьезнее. Во-первых, все замешанные в деле люди могут быть отстранены от футбольной деятельности на определенный срок. Отдельное наказание может ждать и клуб – это снятие очков в Серии А, запрет на новые трансферы, а также исключение из чемпионата. Впрочем, учитывая, что трансфер Суареса сорвался, есть большая вероятность, что туринцы отделаются лишь денежным штрафом.

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