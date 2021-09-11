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У Ярмоленко отобрали футболку и медаль в честь ста матчей в сборной

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 сентября, 17:06
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Трофеи, привезенные вингером Вест Хэма Андреем Ярмоленко из расположения сборной Украины, "отжали" его сыновья
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram, УАФ

По случаю проведения сотого матча за сборную Украины, пришедшегося на ничью 2:2 с Казахстаном, капитану "сине-желтых" Андрею Ярмоленко босс УАФ Андрей Павелко вручил футболку с символичным номером "100" на спине.

А также – юбилейную медаль и бархатную кепку.

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Но стоило Андрею вернуться в Лондон из лагеря сборной, как все эти награды тут же обрели новых владельцев. Их себе присвоили сыновья футболиста – 8-летний Иван и Даниил, которому 13 сентября исполнится 6 лет.

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Первый надел на себя кепку и медаль, второй – футболку, которая ему по колена.

"Нашли у папы в чемодане много интересного", – с юмором описала произошедшее жена Андрея Ярмоленко Инна у себя в Instagram.

Напомним, у Андрея Ярмоленко есть еще и третий сын – Максим, в октябре ему исполнится годик.

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Андрей Ярмоленко, его жена и дети
Андрей Ярмоленко, его жена и дети / Фото: Instagram

Добавим, что сейчас в активе 31-летнего Ярмолы – 102 матча за сборную Украины. Больше только у Андрея Шевченко (111) и Анатолия Тимощука (144).

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