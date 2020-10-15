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У Вячеслава Шевчука двусторонняя пневмония, но тест не коронавирус отрицательный

15 октября, 09:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

У эксперта есть все предпосылки считать, что он заражен коронавирусом

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук сообщил, что у него двусторонняя пневмония, хотя тест на коронавирус дал отрицательный результат. Сейчас эксперт принимает большое количество антибиотиков и планирует через неделю сдать повторный тест.

"На протяжении трех дней было сложно, была высокая температура. Сделал компьютерную томографию, показала двухстороннюю пневмонию. Тест был негативный, но, как я говорил в "Великом футболе", есть все предпосылки, что это коронавирус. Думаю, что это подтвердится.

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Сейчас пью большое количество антибиотиков, чтобы убить инфекцию. Тест повторный и КТ сделаю через неделю. Пока же у меня пневмония и воспаление легких с высокой температурой на протяжении трех дней.

Сейчас чувствую себя более-менее хорошо. Лечусь пока дома. Для игроков "Шахтера" сейчас плохой период. И психологическое состояние, и физическое в чемпионате не очень удачное. А тут еще и ковид, который и меня зацепил. Видно, сработало шахтеровское ДНК", – признался Шевчук в интервью сайту footballua.tv.

Кстати, мы уже писали, что всех футболистов "Шахтера" еще раз проверят на коронавирус. Также врач команды рассказал о самочувствии игроков. Все футболисты чемпионов Украины проведут еще один раунд тестирования в четверг.

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футболист Вячеслав Шевчук коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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