"У Ващука влиятельные друзья": жена Гусева – о долговом деле на 50 тысяч долларов

"Если полиция не догонит этого человека, то его догонит карма", – заявила Мария Гусева, комментируя разбирательство своего мужа с экс-партнером по Динамо

Олег Гусев и его жена Мария / Фото: Instagram

Жена бывшего полузащитника Динамо, а ныне ассистента главного тренера киевской команды Олега Гусева Мария рассказала о скандальном споре своего мужа с бывшим одноклубником Владиславом Ващуком. Как мы писали ранее, Гусев заявляет, что Ващук должен ему 50 тысяч долларов.

"Это реальная история, этим делом сейчас занимается полиция. Олег никогда не будет выносить какие-то ссоры, но когда так уже случилось..."

"Если честно, то я не понимаю, как такие суммы можно давать в долг без расписки. Когда человек приезжает, забирает деньги в банке под твое имя, под честное слово обещает, что он их вернет, потому что вот сейчас надо... Скажи ты, что вот сейчас нет, я взял, но не могу вернуть. Но отказываться от своих слов публично, для меня это просто дикость. Мне кажется, что карма в этом случае, а я очень на это надеюсь, сработает. Если полиция не догонит этого человека, то его догонит карма"

"Долг не вернули, потому что у Ващука есть влиятельные друзья. Они не позволяют дать ход этому делу, как могло бы быть. К сожалению, в нашей стране это так решается, все мы знаем о коррупции. Это большая сумма и для меня это жесть. Это же не 100 гривен взять, так делать просто нельзя, это свинство"

"Олег с Ващуком не общаются. Не знаю, как Влад спит после всего ночью", – сказала Мария Гусева в интервью каналу SportArena

Реклама

Олег Гусев / Фото: Анатолий Бойко

Владислав Ващук / Фото: Сегодня|Спорт

Реклама

Читайте также: Муж обокрал звезду мирового биатлона. Она хочет посадить его на 10 лет

Сам Владислав Ващук ранее, комментируя обвинения со стороны Олега Гусева, назвал их политикой: "Раньше мы дружили, а сейчас Гусев превратился в то, что он есть. Пусть рассказывает, что он хочет".

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов