"У Украины есть классные футболисты, но...": тренер сборной Германии – о матче Лиги наций

"Бундестим" обыграла "сине-желтых" второй раз за два месяца

В субботу вечером сборная Украины проиграла в Германии свой третий матч в нынешнем сезоне Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко открыли счет, но затем пропустили три мяча. Тем не менее, наши остаются на третьем месте группы А4, на три очка опережая швейцарцев.

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После поединка главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв в комментарии телеканалу ZDF отдал должное сопернику, но назвал победу хозяев закономерной:

"И украинская команда, и наша показали хорошую игру. Матч получился очень интересным, прошел в довольно высоком темпе, с большим количеством контратак. В первом тайме мы действовали неплохо, но второй провели лучше, в целом больше контролировали игру и достигли своей цели. Мы знали, что украинцы хорошо действуют на контратаках. У них есть быстрые футболисты, которые отлично пользуются свободными зонами. Перед матчем и мы, и соперники потеряли нескольких исполнителей, но у сборной Украины есть сыгранный костяк, состоящий из высококачественных игроков. По сравнению с киевским матчем, дома мы сыграли более интенсивно. При этом у Украины возникли проблемы с нашими атаками".

Узнайте, что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элите Лиги наций.

Смотрите обзор матча Германия – Украина:

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